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İmalat PMI mart ayında yükseldi

01.04.2021 - 10:35
İmalat PMI mart ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye imalat sanayi PMI verisi, mart ayında 52.6'ya yükselerek sektördeki büyümenin ivme kazandığını gösterdi.

 

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında yeni siparişler ve üretimdeki artışın desteğiyle 52.6'ya yükselerek sektördeki büyümenin ivme kazandığını gösterdi.

Sektördeki büyümeye rağmen hammadde tedariğindeki sorunlar bazı imalatçıların üretimde büyümeyi sınırlamasına neden olurken girdi ve fabrika çıkış fiyatlarındaki artış hızlandı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI, Şubat ayında 51.7 değerini almıştı. PMI koronavirüs salgını nedeniyle sektörün geçen yıl kaydettiği daralmanın ardından 10 aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesi üzerinde değerler aldı.

Yeni siparişler Şubat ayında 49.1 ile daraldıktan sonra Mart'ta 50.2'ye yükselerek tekrar büyüme kaydetti. Yeni ihracat siparişleri endeksi de Şubat'ta 50.4 seviyesinden 51.4'e yükseldi.

Üretim alt endeksi 50.5'ten Mart'ta 51.6'ya yükseldi. Ancak bazı imalatçılar ham madde bulamadıkları için üretimlerini daha fazla artıramadıklarını ifade ettiler.

Tedarik sorunları fiyat artışlarını hızlandırdı. Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının da katkısıyla üç ayın en hızlı artışını kaydetti. Bir önceki ay enflasyon baskılarının hafiflediği fabrika çıkış fiyatları ise dört ayın en sert yükselişini kaydetti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sektörü, karşılaştığı bazı önemli zorluklara rağmen Mart ayında... hem üretimi hem de istihdamı artırmaya devam etti. Son zamanlarda giderek daha bilinir hale gelen ham madde temin zorlukları, tedarikçilerin teslimat sürelerini, stokları ve girdi maliyetlerini etkilerken üretimdeki büyümeyi de sınırladı. Türk lirasındaki değer kaybı ise enflasyonist baskıları şiddetlendirdi" dedi.


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