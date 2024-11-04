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İklim krizi turizmi tehdit ediyor

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#İklim Krizi#Turizm#Bodrum Cup
İklim krizi turizmi tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 04:00

Anadolu Sigorta’nın sponsorları arasında yer alan ve 21-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen Bodrum Cup kapsamında gerçekleşen toplantıda turizm ve sigorta konuşuldu.

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Tarihi Bodrum Kalesi’nde düzenlenen toplantıya Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Ağan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı. Mehmet Tuğtan, turizm sektörünü tehdit eden en önemli riskin iklim krizi olduğunu belirterek, “Seller, fırtınalar, deprem önemli risk haline geldi. Belki de beka problemine kadar gidebilecek bir noktada. Sigortanın turizmin sürdürülebilir büyümesi açısından desteklenmesi gerekiyor” dedi. Tuğtan, ekonomik konjonktürün varlık bedellerini artırdığını, bu kapsamda teknelerin de çok yüksek bedellere ulaştığını, kayıp halinde yerine konulmasının imkansız hale geldiğini belirterek, “Sigorta çok önemli hale geliyor” şeklinde konuştu.

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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörünün gayri safi milli hasılanın yüzde 5’ini oluşturduğunu, 2023 verileri ile 55 milyar dolarlık cari açığa pozitif katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi: “Turizmin yaklaşık 100’ün üzerinde sektörü etkilediğini gördük. Çok büyük bir ekosistem var. İstihdamın da toplam yüzde 7’sini karşılıyor. Dolayısıyla ekonomik kalkınmaya, cari açığa pozitif katkı sunan bir ekonomiden bahsediyoruz.”

 

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#İklim Krizi#Turizm#Bodrum Cup

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