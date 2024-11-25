İki teker istilası... Büyükşehirlerde otomobil sayısı yüzde 6 artarken motosiklet sayısı yüzde 25 arttı

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Son iki yılda özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde trafiğe çıkanların dikkatini büyük bir motosiklet yoğunluğu çekiyor. Otomobil satın alma ve yürütme maliyetleri giderek artarken motosiklet satışları rekorlar kırarak büyümeye devam ediyor. Öyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27.7 arttı ve tarihte ilk kez yıllık bazda 1 milyon adetlik satışı geride bıraktı. Aynı dönemde binek otomobil satışları 750 bin adet olarak gerçekleşti.

İSTANBUL’A 2 YILDA 250 BİN MOTOSİKLET

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Resmi veriler, son iki yılda trafiğe kaydı yapılan motosikletlerin büyükşehirlerde adeta patlama yaptığını ortaya koydu. Örneğin, İstanbul’da 2020 sonu itibarıyla 365 bin adet olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Ekim 2024 itibarıyla 800 bin adede yaklaşmış durumda. TÜİK’ten derlediğimiz verilere göre, Ocak-Ekim 2023 döneminde 621 bin adet motosiklet İstanbul trafiğinde dolaşırken Ocak-Ekim 2024’te bu sayı yüzde 24.10 oranında artarak 771 bin 880 adede ulaştı. Aynı dönemlerde trafiğe kayıtlı binek otomobil sayısı ise sadece yüzde 6 artarak 3 milyon 551 bin adetten 3 milyon 777 bin adede çıktı.

ANKARALI BİLE 2 TEKERE GEÇTİ

İstanbul dışında sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde de motosiklet sayısı her geçen gün artıyor. Buna göre, Antalya’da Ocak-Ekim 2023 döneminde 417 bin adet olan motosiklet sayısı Ocak-Ekim 2024 döneminde yüzde 16.07 artarak 485 bin adede ulaştı. Aynı dönemde İzmir’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı yüzde 19.61 artarak 455 bin adede çıkarken, motosikletin çok tercih edilmediği Ankara’da bile 10 ayın sonunda yüzde 34.42 gibi ciddi bir artış yaşandı ve trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 135 bin adede yükseldi. Bu dönemde, söz konusu şehirlerdeki binek otomobil sayısı ise İstanbul’a benzer bir şekilde yaklaşık yüzde 6 oranında artabildi.

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4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİLER DÜŞÜŞTE

Son dönemde tüketicilere ‘yerli’ otomobil olarak sunulan ancak L7 sınıfında motosiklet olarak sınıflandırılan dört tekerlekli elektrikli araçların pazar payı ise küçülüyor. MOTED verilerine göre, Ocak-Ekim 2024 döneminde bu araçların pazar payı yüzde 5 daralarak 5 bin 18 adede geriledi. Bu daralmada Çin’den ithal edilen araçlara getirilen 7 bölgede 20 servis zorunluluğu da etkili oldu. 10 ayın sonunda satılan elektrikli motosiklet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 209 bin adetle toplam motosiklet pazarının yüzde 20’sini oluşturdu. Yani satılan her 10 motosikletten 2’si elektrikli oldu.

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‘DENETİMLER SIKI AMA EĞİTİMSİZ SÜRÜCÜ ÇOK’

OTOMOBİL sınıfıyla motosiklet alınmasının önü açıldı ancak bu durum birçok kişinin eğitimlerini tam anlamıyla almadan trafiğe çıkmasına da neden oldu. Trafik polislerinin motosikletlere yönelik denetimleri arttırdığını ama hayatında daha önce motosiklete binmeyen kişilerin motosiklet alarak bu araçları otomobil gibi kullandığını belirten ileri sürüş teknikleri uzmanı Murat Kanlıoğlu, “Trafikte motosiklet kullanmak otomobile göre çok daha dikkat istiyor. Çünkü burada bir anlamda kaportanız sizin vücudunuz. Bu yüzden motosiklet almadan önce kaliteli donanım şart. Ayrıca sürücü kurslarından ayrı olarak bol bol eğitim ve pratik yapılmalı” dedi.

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YÜZDE 63’Ü 125 CC VE ALTI

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, Ocak-Ekim 2024 döneminde satılan motosikletlerin yüzde 63’üne denk gelen 655 bin 631 adedini B sınıfı ehliyetle kullanılabilen 125 cc ve altındaki motosikletler oluşturdu.