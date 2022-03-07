İki modele Rusya freni | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması, Türk tüketicisi için önemli otomobillerin gelişini de etkiledi. Volkswagen, Ukrayna’dan gelemeyen parçalar nedeniyle Almanya’daki Dresden fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kalınca Passat ve Tiguan’in sevkiyatı zora girdi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, yaşanan duruştan ötürü iki modelin gelmesinde problemler yaşandığını kaydetti. Türkiye, Dresden fabrikasındaki Passat üretiminden yüzde 35’le en büyük payı alıyor.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırısı otomotiv tedarik zincirilerini de derinden sarsmaya başladı. Geçen hafta otomotiv sayfamızda da duyurduğumuz üzere, Alman üretici Volkswagen, Ukrayna’dan tedarik ettiği başta kablo olmak üzere tedarik parçalarını alamayınca Almanya’nın Dresden ve Zwickau fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalmıştı. İşte bu zorunlu duruş ülkemize gelen ve Türkiye tüketicisi için oldukça önemli modeller arasında yer alan Passat ve Tiguan’ın sevkiyatını da zora soktu. Öyle ki, Dresden’de üretilen Passat Sedan’ın yüzde 35’i Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye, Passat Sedan üretiminin dünyadaki en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

DRESDEN’DEN GELİYOR

Gelişmeleri, Volkswagen’in davetiyle T-Roc, Taigo ve T-Cross’tan oluşan yeni SUV Ailesi’nin Türkiye lansmanı kapsamında Kapadokya’da biraraya geldiğimiz Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro’dan dinledik. Bottaro, hem markanın Türkiye planlarını hem de yaşanan gelişmeleri samimi bir dille bizlere aktardı. Sorumuz üzerine Zwickau fabrikasında elektrikli modellerin üretildiğini hatırlatan Bottaro, “Dresden fabrikasıyla alakalı en büyük problemimiz Passat ve Tiguan... Bu modellerden doğal olarak etkileniyoruz. Bundan sonra daha ne kadar etkileniriz bilemiyoruz. Yeni SUV modellerimiz ise İspanya’dan geliyor. O açından daha rahatız” bilgisini verdi.

YÜZDE 50 SUV

Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddialarını güçlendirdiklerini söyleyen Bottaro, “Yeni Taigo ve T-Cross’la model yelpazemizdeki SUV sayısı 6’ya çıktı. 2024 yılından itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı 11 olacak. Bu yıl SUV satış oranımızın yüzde 50’ye çıkmasını planlıyoruz. 2023’te ise satışlarımızın yüzde 60-65’ini SUV modeller oluşturacak” dedi. Bottaro, 2022’yi Volkswagen olarak geçtiğimiz yıla benzer satış adetleriyle kapatmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli olarak dikkat çeken Taigo 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fonksiyonelliği ve klasik SUV çizgileriyle öne çıkan T-Cross ise, 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketiyle 448 bin 300 liradan başlıyor. Markanın iddialı SUV modeli T-Roc da, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği 3 farklı donanım paketiyle 644 bin 400 liradan satışa çıkıyor.

EN AZ 1.5 MİLYON ÜRETİMİ VURACAK

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel üretim etkilerini tahmin eden uzmanlar, halihazırda çip, hammadde ve nakliye krizleriyle boğuşan otomotiv sektörünün toplam üretim kaybının 3 milyon adedi bulabileceğini söylüyor. Savaştan önce bu sene küresel üretimin 84.2 milyon adet olacağını tahmin eden araştırma şirketi IHS Markit’in otomotiv analisti Stephanie Brinley, en iyimser senaryoda bu rakamdan 1.5 milyon adet daha az araç üretileceğini belirtiyor. Brinley, “Savaş nedeniyle üretim 3 milyon adet bile azalabilir” derken, küresel tedarik zincirinin nasıl kaotik hale geleceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti ve “Görünürlüğümüz yok” dedi.

ÜRETİMLER AKSIYOR

Savaş devam ederken birçok otomotiv markası ya Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını ya da bu ülkelerden tedarikin kesilmesiyle üretimlerine ara verdiğini açıklıyor. Audi, tedarik sıkıntıları nedeniyle Almanya’nın Ingolstadt kentindeki fabrikasında A4 ve A5 modellerinin üretimi 7-11 Mart tarihleri ​​arasında durduracak. Marka, Neckarsulm’daki A6 ve A7 modellerinin üretimine ise 7-18 Mart tarihleri ​​arasında ara verecek. Hyundai, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki fabrikasında tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verdi. Mercedes-Benz, Ukrayna’da üretilen parça tedarikinin azalması nedeniyle bazı Avrupa tesislerinde vardiyaları kesmek zorunda kaldı. Macan ve Panamera’nın üretildiği Leipzig’deki Porsche tesisinde üretimin duracağı belirtildi. Toyota da tedarikten etkilenen markalar arasında.

PASSAT BU YIL BİTİYOR

Türkiye’nin sevilen Sedan modellerinden Passat’ın üretiminin planlanandan daha erken biteceğini söyleyen Gino Bottaro, Dresden fabrikasındaki elektrikli dönüşüm planlarının daha erkene çekildiğini belirterek, “Passat Sedan yerine elektrikli Aero B üretimi devreye alınacak ancak üretim geçişinde arada bir süre boşluk oluşacaktı. ‘Önemli değil, üretimi fazla yaparsanız biz alırız’ dedik. Elektrikli dönüşüm planlanandan hızlı oldu. Fabrikanın önemli bölümü sökülüyor. Bu kapsamda, tahminimiz Passat Sedan planlanandan daha erken bitecek, bu yıl bitebilir. Variant ise devam edecek” diye konuştu.

'FİLO TALEBİ GÜÇLÜ ENDİŞEMİZ YOK'

Pazarla ilgili öngörülerini de paylaşan Gino Bottaro, savaşın iç pazardaki satışları etkilemediğini belirtti ve ertelenen talebe işaret ederek bu sene toplam pazarın geçen yıla paralel seyredeceğini söyledi. Bottaro şöyle konuştu: “Geçen sene 250 binin üzerinde filo talebi vardı, bu sene 300 bini geçti. Piyasa dinamiği ne olursa olsun bu talebin yenilenmesi şart.Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemle ilgili negatif hiçbir şey düşünmüyorum. Tedarikte bir problem olmazsa Türkiye geçen seneki pazarı- net tekrarlar. Bunda hiçbir endişe yok. Hatta tedarik problemi olmasın Türkiye daha iyi bir performans gösterir.”