İki dev projede tarihi adım

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolları sözleşme töreninde konuştu. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, bu projelerin Türkiye’nin geleceğine ve yarınlarına yön verecek iki önemli ulaşım projesi olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, “Ülkemizin yenilik yolunda attığı iki yeni dev adım için bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir şiarıyla başlattığı ulaştırma hamleleriyle ülkemize çağ atlatan önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü, 225 ülke ve bölgeye ihracat yapan Türkiye, yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir. Mevlânâ Hazretlerinin de dediği gibi ‘İnsanın kanadı, gayretidir’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda gayretle sürdürüyoruz.” dedi.

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TÜRKİYE ÇOK MODLU TAŞIMACILIK ALTYAPISI SUNAN ULUSLARARASI BİR LOJİSTİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Türkiye’yi; havayollarından-denizyollarına, karayolundan-demiryollarına çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu ulaşım modları arasında karayolu taşımacılığı; Yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkânı vermesi, güzergâh seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı taşınabilmesi gibi ana faydalarıyla ulaşımın vazgeçilmez modu olarak karşımıza çıkıyor. Karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin hem uluslararası hem de ülke içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynuyor. Lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstleniyor.” diye konuştu.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANAN ŞEHİR SAYISI 6’DAN 77’YE YÜKSELDİ

Son 22 yıl içerisinde karayollarına büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi doğu-batı, kuzey-güney demeden yüksek standartlı yol ağıyla donattıklarını söyledi. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 520 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Uraloğlu, “Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Bu sayede bundan 22 yıl önce toplam yollardaki araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon iken ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometre idi. Bugün trafikteki araç sayımız 30 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda.” açıklamasında bulundu.

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“ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU’NU 120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRDİK”

Sözleşmeleri imzalanan Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolları gibi yeni projelerle de karayolu ulaşım ağının gücüne güç katmaya ve vatandaşları hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Bu yeni inşa edeceğimiz otoyollarımızdan; Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun 101 kilometresini ana gövde, 19 kilometresini ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Proje kapsamında; Ankara Çevre Yolu, İmar Yolu, Elmadağ, Kırıkkale Batı, Kırıkkale Güney, Kırıkkale Doğu ve Yozgat Ayrım Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak, toplam uzunlukları 3 bin 656 metre olan 4 adet tünel, 3 bin 652 metrelik 8 adet viyadük ve 3 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edeceğiz. Proje güzergahı mevcut Ankara Çevre Yolu’nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlıyor; Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan yerleşim birimlerinin açıklarından devam ederek Kızılırmak’ı geçiyor. Kırıkkale’nin güneyinden ilerleyerek Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanarak sonlanıyor.” dedi.

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ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU KARAYOLU KORİDORLARI ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun; Marmara’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Karadeniz’e erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir görevi göreceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Biliyorsunuz Kırıkkale; Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya uzanan yolların kavşak noktasında yer alması bakımından, bu proje 43 il için batıya açılan kapıdır. Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 41 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yine altını çizmek istediğim son bir hususta otoyol projemizin, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara’yı kuzeyde Samsun’a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturmasıdır. Projemiz bu yönüyle de oldukça önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

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ANTALYA-ALANYA OTOYOLU’NU 122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRDİK

Yapım sözleşmesi imzalanan Antalya-Alanya Otoyolu’nun da 84 kilometresinin ana gövde ve 38 kilometresinin de bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Serik Kavşağı, Taşağıl Kavşağı, Manavgat Kavşağı, Manavgat Doğu Kavşağı, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak yapılacağını söyledi. Uraloğlu, “Toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metrelik 19 adet viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisini de inşa edeceğiz.” dedi. Uraloğlu, proje güzergahının Serik Kavşağı’ndan başlayıp, doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip ederek Konaklı’nın kuzeyinde Batı Kavşağı’nda sonlanacağını duyurdu.

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TURİZM, TARIM VE TİCARET SEKTÖRLERİNE HİZMET EDECEK

Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacağını ve bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edeceğini söyledi. Uraloğlu, “Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Artık neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz bir seyahat sağlayacak. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkânı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkân tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da arttıracaktır. Ayrıca, Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 47 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Her iki otoyolumuzun da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE VE ANTALYA-ALANYA OTOYOLLARI KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİYLE İNŞA EDİLECEK

Söz konusu otoyolların kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, kamu-özel iş birliğinin bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu da söyledi. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, “Bunlar uluslararası rekabete açık ihalelerdir, mutlaka uluslararası kredi şartı vardır, ülkeye bu vesileyle döviz girişi de sağlamış oluyoruz. Mesela 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Koreliler, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda ise İtalyanlar vardı. Bu model ile uluslararası kredi kuruluşları ve bankalardan dış kredi kaynağı temin ederek Devlet olarak projenin yapım sürecinde hiçbir ödeme yapmıyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının biz bu projeyi finanse edeceğiz diyerek kredi sağlamaları da, sektörün içindeki kişiler çok iyi bilir; bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Bizler de ülkemize duyulan bu güveni boşa çıkarmayarak ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

IRF YARIN İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

Yarın İstanbul’da gerçekleştirecek ve 3 gün sürecek olan Uluslararası Yol Federasyonu’nun (IRF) Dünya Kongresi'nde dünyanın dört bir yanından gelen sektörün önde gelen isimlerini, akademisyenlerini ve kamu-özel sektör paydaşlarını bir araya getirerek yol ve mobilite sektöründeki önemli konuları ele alacaklarını bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla bir araya gelerek, sektörümüzün karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm arayacak ve geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek vizyonlarımızı paylaşacağız. Canı gönülden inanıyorum ki hem söz konusu otoyollarımız gibi hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle hem de IRF Dünya Kongresi gibi uluslararası etkinliklerle; ülkemizin gelişimi ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşma noktasında her türlü kararlılığı ve gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerimizin yapımlarını gerçekleştirecek firmalarımıza ve projelerin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz projeyi bir an önce bitirerek hizmete sunmak.”