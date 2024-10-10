İki dev projede imzalar atılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerine 2024 yılı bitmeden başlayacaklarını açıkladı. İki projenin sözleşme tarihlerinin belli olduğunu duyuran Bakan Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının proje yapım sözleşmelerini 14 Ekim Pazartesi günü imzalayacağız. Sözleşme imzalanmasını takiben yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacak.” dedi.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU KARAYOLU KORİDORLARI ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRECEK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, otoyolun 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacağını belirterek, toplam uzunluğun ise 120 kilometre olacağını söyledi. Uraloğlu, “Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçireceğimiz proje kapsamında güzergâh üzerinde 7 kavşak, toplam uzunluğu 3 bin 656 metre olan 4 tünel, 3 bin 652 metre uzunlukta 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun Marmara’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Karadeniz’e erişim sağlayan Türkiye’nin dört bir yanına giden karayolu koridorları arasında önemli bir köprü işlevi göreceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Proje ile söz konusu istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

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TOPLAM 3,3 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK

Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunun da yapılması planlanan otoyol ile azalacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 41 bin ton azaltmış olacağız.” dedi. Otoyol projesinin güzergâhı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Otoyol projemiz mevcut Ankara Çevre Yolu’nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı’nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanacak” açıklamasında bulundu.

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ANTALYA-ALANYA OTOYOLU BÖLGE TURİZMİNİ OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRECEK

Antalya-Alanya Otoyol Projesi’ne yönelik bilgi veren Bakan Uraloğlu, otoyolun bölge turizmine bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde karşılayacağını belirterek, “Bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek olan otoyol projemizin bölge turizmini olumlu yönde geliştireceğini öngörmekteyiz. Antalya-Alanya Otoyolu ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra, çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişini sağlayarak seyahat süresini kısaltılmayı amaçlıyoruz.” dedi.

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TOPLAM 6,6 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK

Proje uzunluğu toplam 122 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu’nun ana gövdesini 84 kilometre uzunluğunda 6 şeritten oluşacak şekilde, bağlantı yollarını ise 38 kilometre ve 4 şeritli olacak şekilde projelendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Otoyolumuz hizmete açıldığında yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 47 bin ton azaltmış olacağız.” diye konuştu. Proje güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Otoyolumuz Serik Kavşağı’ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip ederek Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı’nda sonlanacak. Proje içinde 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel 7 bin 30 metrelik 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak.” ifadelerini kullandı.