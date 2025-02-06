İki deprem kentine 5.2 milyar TL’lik yatırım

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Depremin merkezi Kahramanmaraş ve Adıyaman’a enerji veren AKEDAŞ yetkilileri bölgeye yönelik yatırımları anlattı. AKEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, depremin ardından orta ve ağır hasarlı binalarla birlikte 148 bin abone kaybı yaşadıklarını belirterek, “Depremde kendi personelimizden ve yüklenici firmadan üçer arkadaşımızı kaybettik ama buna rağmen üçüncü gün akşamı kırsal dahil her yere enerji verdik” dedi.

Depremlerde Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki binaları ağır hasar alan ve sonrasında yıkılan AKEDAŞ, hâlâ Kahramanmaraş’ta kurdukları prefabrik yapılarda hizmet veriyor. AKEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, deprem felaketinden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışan Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hizmet veren bir elektrik dağıtım şirketi olarak deprem sürecinde kimseyi mağdur etmemek amacıyla enerji talep edenlere geçici abonelikle enerji verdiklerini dile getirdi. Depremin ardından 5.2 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen İlbasan, “Deprem sonrası bakım harcaması 390 milyon liraya ulaşmış durumda. 2025 yılı için ise planlamamız 305 milyon lira” diye konuştu.

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OLASI DEPREME HAZIRLIK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da deprem ve afet durumlarına yönelik yapılan çalışmaların üç ana başlıkta toparlanabileceğini belirtti. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre bu üç projenin ana hatları şöyle:

ENVANTER SİSTEMİ

Elektrik Dağıtım sektöründe afet ve acil durum hallerinde hızlı şekilde koordinasyonu sağlamak adına ilgili envanterin belirlenmesi ve takip edilmesine imkan sağlayan Afet/Acil Durum Envanter Yönetim Sistemi (ADEYS) web tabanı üzerinden 1 Mayıs 2022 tarihinde ELDER tarafından canlıya alındı. Böylece kriz anında hızlı aksiyon alma ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

AFET MÜDAHALE PLANI

AFAD’ın geliştirdiği kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı. Amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak. Afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek.

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FİRMALARA UYARI SİSTEMİ

ELDER koordinasyonunda dağıtım şirketlerinin acil durumda ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler ya da acil durumda tahsis edebilecekleri ekipler ve malzemeler konusunda bir çalışma. Tüm verilerin entegre edileceği acil eylem planı sunan yazılım aracılığıyla deprem/afet öncesi, anı ve sonrası için karar, destek ve aksiyon planları oluşturulacak. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.