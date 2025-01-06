‘İhtiyaç’lar tüketici kredi büyümesini hızlandırdı

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BDDK’nın güncel verilerine göre, 27 Aralık itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı 28.8 milyar TL artarak 2.1 trilyon TL’ye çıktı. Söz konusu tutarın 75.5 milyar lirası taşıt, 511.2 milyar lirası konut ve 1.4 trilyon lirası da ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13.4 milyar lira artarak 2.1 trilyon lira oldu. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde büyüme 27 Aralık haftasında ılımlı bir artışla yüzde 24.2 olarak izlendi. Bu yükselişlerin etkisiyle bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Aralık haftasında 213 milyar 237 milyon lira artarak 16 trilyon liraya dayandı.

Veriler incelendiğinde, ihtiyaç kredilerindeki büyüme ivmesinin 2024’ün son çeyreği itibarıyla belirginleşmesi dikkat çekiyor.

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Enflasyonla mücadele kapsamında para politikasının sıkılaştırılması ve Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi, bankaların tüketici kredilerinde önemli yavaşlama sağlamıştı. Ancak, geçen yılın ilk aylarında tüketici kredilerilerinde görülen daralma, yılın son çeyreği itibarıyla yeniden hareketlendi.

KAMPANYALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2024 Ekim’de kamu mevduat bankalarında dikkat çeken ihtiyaç kredisi kampanyaları sonrası, kamu bankaları tüketici kredilerinde son bir yılı aşkın sürecin en hızlı büyümesine imza atmıştı. Kamu bankalarında 3 ay geri ödemesiz, kredi kartı veya KMH hesabı açana 55 baz puanlık faiz indirimi gibi ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenlenmişti. Kasım ayı sonuna gelindiğinde ise tüketici kredilerinde büyüme hızı 16 ayın zirvesine ulaştı. BDDK verilerine göre, tüketici kredilerinin tutarı, 22 Kasım itibarıyla 25.8 milyar lira artarak 1.9 trilyon liraya yükseldi. Aralık ayının sonuna gelindiğinde de bu büyüme sürdü. BDDK’nın geçen hafta perşembe günü aralık ayının son haftasına ilişkin açıkladığı son veriler, tüketici kredilerinde büyümenin iki aydır aralıksız hızlandığını ortaya koydu.