İhracatta en iyi ekim

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Bakan Bolat, ekimde Cumhuriyet Bayramı’nın işgününe denk geldiğini ve negatif takvim etkisine rağmen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını ifade ederek, “Ekim ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artış ile 23.6 milyar dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22.8 milyar dolardı” dedi. Bolat, kasım ya da aralıkta hem aylık hem 101 yılın rekorlarının kırılacağına da işaret etti.

Bakan Bolat, “Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 oranında artışla 22.2 milyar dolar oldu” diye konuştu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Dış ticaret açığında yıllık azalış trendinin devam ettiğini belirten Bakan Bolat, şöyle konuştu: “Ekimde dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13 azalış ile 5.7 milyar dolar oldu. 2023 Ekim’de 6.6 milyar dolarlık dış ticaret açığı görülmüştü. Son 15 ayın 12’sinde dış ticaret açığımız azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2.9 puan artarak yüzde 80.4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3.7 puan artarak yüzde 91.4 oldu. 10 aylık dönemde ise dış ticaret açığı yüzde 30.4 azaldı, 65.6 milyar dolara geriledi.”

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OTOMOTİV İLK SIRADA

2024 Ocak-Ekim döneminde ihracatı en çok artan ilk beş sektör; otomotiv endüstrisi, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve elektrik-elektronik oldu. En fazla gerileyen beş sektör ise hazır giyim, zeytin ve zeytinyağı, çimento, deri, mobilya, kağıt ve orman olarak kaydedildi.

‘İSRAİL İLE GÜMRÜK SİSTEMİ TAMAMEN KAPALI’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Filistin ve İsrail ile olan ticaretine ilişkin de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, şunları söyledi: “İsrail ile Türkiye’nin gümrük sistemi tamamen kapalıdır. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde, ihracata ancak ‘Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunun’ resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklandı. Bu durum ihracat verilerimizden de anlaşılmaktadır. Önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülke istatistik sisteminde artık Filistin’in kendi koduyla kaydedilmeye başlandı.”

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10 AYDA 216.4 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de “Bugüne kadar ki en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. Bu yıl 10 ayda 216.4 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayda ise 262.3 milyar doları aştık. Mal ihracatının yanında, hizmet ihracatında da gidişat önemli. Hizmet İhracatçıları Birliği tahminine göre ekimde yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.