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İhracatçıya 4 milyon TL’ye kadar destek

19.08.2022 - 07:58
İhracatçıya 4 milyon TL’ye kadar destek | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı’nın “İhracat Destekleri Hakkında Karar”ı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.


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