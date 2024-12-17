İhracatçılardan prim çağrısı

Haberin Devamı

İhracatçılar, halen yüzde 5 olarak uygulanan prim indiriminin, son iki yılda yaklaşık 300 bin istihdam kaybı yaşayan hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde iki yıl süresince yüzde 10’a çıkarılmasını istediler.

4 BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Türkiye’nin yıllık 30 milyar doların üzerinde hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatı olduğu belirtilen açıklamada, “Söz konusu ihracatın yüzde 56’sı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından gerçekleştiriliyor” denildi.

Haberin Devamı

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İDMİB Başkanı Güven Karaca ve İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler’in, yeni asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala durum değerlendirmesi için bir araya geldiği belirtilirken, toplantı sonrası dört başkan tarafından yapılan ortak açıklamada artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

İŞTE TESPİT VE TALEPLER

Asgari ücretin maliyeti rakiplerden pahalı: İki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamında ciddi gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz. İhracatımız 36.4 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1.3 milyonluk istihdamımız da yaklaşık 1 milyona geriledi. Dünya pazarlarında iddialı olduğumuz dört sektörde rekabetçiliğimizi kaybettik. Çünkü küresel talebin daraldığı bir dönemde maliyetlerimiz dünya ortalamasının çok üzerinde arttı. Üretim maliyetlerinde dolar bazında Asya’daki rakiplerimize göre yüzde 40-50, Avrupa’daki birçok ülkeye göre yüzde 15-20 daha pahalıyız. Ülkemizde asgari ücretin işverene maliyeti Asya’daki rakiplerimize göre 6-7 kat yüksek.

Haberin Devamı

Tüm firmalara prim desteği talebi: Hazır giyim, tekstil, deri ve halı gibi sektörlerde işçilik en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Biz her zaman çalışanımızın daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz. Ancak mevcut koşullarda özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yükün paylaşılması gerekiyor. Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalı. Halen yüzde 5 olarak uygulanan SGK işveren prim indiriminin hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörleri için şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu konuda yapılacak bir düzenlemenin sadece KOBİ’leri değil sektörlerimizde faaliyet gösteren tüm şirketleri kapsamasını istiyoruz.”

Haberin Devamı

Üretim ve işgücü yurtdışına kayıyor: Türkiye’deki maliyetler nedeniyle bazı firmaların üretimlerini yurtdışına kaydırdıkları belirtilen açıklamada, yetişmiş işgücünün de kaybedilmesinin telafisi imkânsız sonuçlara yol açacağının altı çizildi.