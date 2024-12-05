İhracatçılardan AB’ye ‘kuru incir’ tepkisi: ‘AB’den istenmeyen standart Türkiye’den isteniyor’

Haberin Devamı

Son günlerde ‘kuru incirde bulunan aflatoksin haberleri nedeniyle’ incir ihracatçılarının haksızlığa uğradığını söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde aflatoksinin insan eliyle konulan zirai ilaç olmadığını; iklim koşullarına bağlı ortaya çıkan doğal bir sorun olduğunu vurguladı. İhracat için çeşitli süreçlerden geçen kuru incirin bütün ve ambalajlı olarak ihraç edildiğini; ancak meyvenin kesik olarak tercih edilmemesi nedeniyle parçalanıp içine bakılamadığına dikkat çeken Işık, “İncir, gittiği AB ülkelerinde ise kesiliyor, içinde de analiz yapılıyor. AB kendi iç pazarındaki üreticilerinden istemediği standartları Türkiye’den istiyor” dedi.

‘İDDİALAR ASILSIZ’

Işık, kuvvetli bir zehir ve kanserojen madde olan ve en çok karaciğeri etkilediği bilinen aflatoksinin kuru incirden ayıklanması için tüm işletmelerde karanlık odalarda UV lambaları ve lazer ayıklama makineleriyle fiziki kontrol yapıldığını anlattı. Ürünlerden alınan numunelerin laboratuvarlarda analize tabi tutulduğunu dile getiren Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da ihracat öncesi her partiden aldığı numuneleri analiz ettiğini, ihracatına izin verilen ürünlerin pazara sunulduğunu ifade etti. Ayrıca, kuru incirde aflatoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, enstitüler, üniversiteler, borsalar ve tüccarlarla yoğun mücadele programı uyguladıklarını anlatan Işık, bu oluşumun önüne geçmek üzere üreticilere zirai mücadele, kurutma kereveti gibi malzemeleri ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Haberin Devamı

“6 bin parti ihraç ediyorsunuz, 5 parti geliyor. Bunun üzerinden suiistimal ediliyor. 40 bin çiftçi ailesiyle çalışıyoruz, çiftçilerimize saygısızlık yapılıyor” diyen Işık, şöyle devam etti: “Çeşitli mecralarda aflatoksinli kuru incirlerin ihracat pazarlarında tüketilmeyip ülkemiz pazarında satışa sunulduğuna yönelik tüm iddialar asılsız ve yanıltıcıdır.”