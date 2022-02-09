İhracatçı kredisinde TL’ye dönüş şartı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracatçıya verdiği kredi için döviz mevduatlarından TL’ye dönüş şartı getirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı’nda yaptığı değişiklikle yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacağını belirtti.

1 Ağustos 2022 sonrasındaki reeskont kredisi kullanımlarında ise döviz hesaplarının en az yüzde 20’sinin Türk Lirası’na dönüşmüş olması şartı getirildi. Reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısı 2021’de 21.1 milyar dolar olmuştu. TCMB’nin Para ve Kur Politikası yıllık sunumunda ise, reeskont kredileri kanalıyla 2022’de 16.6 milyar doların TCMB net rezervlerine gireceğinin kesinleşmiş olduğu, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere sağlanacak katkının, 2021’e kıyasla daha fazla gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmişti.