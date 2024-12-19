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İHBİR yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatacak

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#İHBİR#İhracat#Kazım Taycı
İHBİR yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 04:00

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 2024’ü 4 milyar dolarlık ihracatla tamamlayacak.

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Geçen yılı 3.6 miyar dolarlı kapattıklarını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, katma değerli ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi. Sektör genelinde ton başına ihracat değeri 850 dolar iken, İHBİR’in bin 580 dolarlık ortalama yakaladığını ifade eden Taycı, pazar olarak ise Amerika’ya odaklarını aldıklarını vurguladı.

2024’te sektörün ihracatta ulaştığı ülke sayısının 200’ü aştığını vurgulayan Taycı, “Meksika, Amerika gibi uzak pazarlarda fuar etkinliklerini artırdık. Çünkü Avrupa’ya göre tüketimleri dört kat fazla. Yeni fuarlara dahil olarak etkinliğimizi artırıyoruz dedi.

‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar-İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde düzenlendi. Törene; TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte ihracatçı birlikleri başkanları ve firma temsilcileri katıldı. 

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‘TÜRKİYE ŞANSLI ÜLKELERDEN’

Törende konuşma yapan Mustafa Gültepe de dünyada gıda ürünlerinin stratejik öneminin her geçen yıl daha da arttığını, Türkiye’nin bu konuda şanslı ülkelerden olduğunu söyledi. Gültepe, “Bu sektör son beş yılda 47 milyar dolarlık ihracat yaptı. Küresel hububat ihracatından da yüzde 1.3 pay alıyoruz” diye konuştu. 

70 İHRACATÇIYA ÖDÜL VERİLDİ

TİM binasında yapılan ‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar - İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’nde altı yedi kategoride 70 ihracatçı firmaya ödül verildi. ‘İhracatın Öncü Kalemleri’ kategorisinde de Hürriyet Gazetesi ödüle layık görüldü.

 

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#İHBİR#İhracat#Kazım Taycı

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