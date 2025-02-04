İGA’dan deprem önlemi

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Söz konusu durumlara karşı proaktif önlemler aldıklarını dile getiren Demir, “İGA bünyesinde faaliyet gösteren Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC), hava trafiği operasyonlarını yürütürken izleme ve kontrol görevlerini yerine getirmek, olağan dışı durumlara hızlıca müdahale edebilmek için gerekli iletişimi sağlamak amacıyla tüm operasyonel süreçlerin 7/24 kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor” dedi. Koordinasyonun acil durum haberleşme sistemleri üzerinden gerçekleştirileceğini bildiren Demir, ‘Yardım Uçaklarının Kabulü ve Slot Koordinasyonu’, ‘Yolcu Tahliye ve Geri Dönüş Operasyonları’, ‘Kargo ve Lojistik Yönetimi’ başlıklarındaki üç plana ilişkin şu bilgileri verdi: “Yardım Uçaklarının Kabulü ve Slot Koordinasyonu için deprem sonrası yapılacak olan hasar tespiti sonucunda, yurt dışından gelecek yardım operasyonları için ilk 8 saatte tüm hazırlıkların tamamlanması, AFAD ve uluslararası yardım kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak insani yardım ekiplerinin ve malzemelerin taşınması, saatte 25 geniş gövdeli uçak kabul edilebilecek şekilde slot planlamasının yapılması planlarımız dahilindedir.”