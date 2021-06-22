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IFC ve EBRD kredilerinde kesinti sıfırlandı

22.06.2021 - 09:09
IFC ve EBRD kredilerinde kesinti sıfırlandı | Ekonomi Haberleri

IFC ve EBRD'den sağlanan kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi sıfırlandı.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağladıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.


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