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Hurda araca ÖTV muafiyeti bu haliyle zor

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#ÖTV#MHP#TBMM
Hurda araca ÖTV muafiyeti bu haliyle zor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 04:00

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçen hafta TBMM Başkanlığı’na, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmasına dair yasa teklifi sundu.

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Sıfır km ve yerli araç satın alma şartı aranan bu teklif, geçen haftanın en çok konuşuldu. Aracını yenilemek isteyenleri sevindiren teklifin bu haliyle yasalaşması ise oldukça uzak bir ihtimal. Çünkü teklifin yasalaşması halinde devletin ciddi bir ÖTV gelirinin üzerini çizeceğini tahmin etmek zor değil. Zehir saçan ve trafikte tehlikeye neden olan bu araçlar için 2 farklı teşvik verilebilir: İlki tıpkı 2018-19 yıllarında uygulanan ancak daha sonra bitirilen, “belli bir fiyata kadar olan araçların ÖTV’sinde sabit tutarda indirim yapılması” olabilir. Örneğin, 2019’da 70 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV’sinden belirlenen bir tutar düşülüyordu. Diğer bir seçenek ise geçtiğimiz günlerde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu’dan geldi. Hurda araçlara “yeşil fon” önerisi sunan Eroldu, “ÖTV indirimi yoluyla değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden oluşturulacak bir fon ile eski aracını bertaraf edene belli bir rakam verilmesi, şeklinde olmalı” demişti.

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#ÖTV#MHP#TBMM

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