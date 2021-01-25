Huobi Global’in 'Bölge Genel Müdürü' Alphan Göğüş oldu | Ekonomi Haberleri

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, Rusya ve Ukrayna’yı da kapsayan Bölge Genel Müdürü olarak atadı.

Huobi Global, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'daki pozisyonları güçlendirmeyi amaçlarken Alphan Göğüş’ü, yeni Bölge Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu. 2019'dan beri Huobi Global'de çalışan Göğüş’ün bu atamasında Huobi’nin Türkiye’de 2020’de gösterdiği hızlı gelişimdeki performansı önemli bir etken olmuştur.

Göğüş’ün atandığı bölge, Huobi’nin uzun zamandır radarında olan; kripto para birimlerine her gün ilginin arttığı son derece stratejik bir bölge. Alphan Göğüş’ün bu terfisi, Huobi’nin global büyüme stratejilerinin bir parçası ve dev markanın varlığını genişletmek amacıyla yapılmış önemli bir atama olarak yankı buldu. Huobi Global, müşteri odaklı yaklaşımını geliştirmek ve aynı anda birçok farklı bölgede “global lider dijital varlık hizmetleri platformu” olmayı hedeflemektedir.

Alphan Göğüş, 13 yıllık Deloitte geçmişinden hemen sonra, 2016 – 2019 yılları arasında Türkiye’nin kripto para alanındaki ilk yerel borsası BTC Turk’ün gelişiminde önemli rol oynayan Göğüş, 2019’da Huobi Türkiye’ye Genel Müdür olarak transfer olmuştu.

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