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Hükümetin memurlar için zam teklifi belli oldu

12.08.2021 - 12:13 | Son Güncelleme :
Hükümetin memurlar için zam teklifi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıyla sendikalara zam teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, sözleşme görüşmelerinde kritik bir aşamada olduklarını söyledi.
Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren çerçeve protokolü dün uzlaşıyla imzaladıklarını anımsayan Bilgin, sağlanan mutabakatın Türkiye'nin toplumsal dayanışma kültürüne de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"DEVLET BU SORUNU ÇÖZME KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAK"

Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim."

"BU TALEPLERE KARŞI VERİLEN TEKLİFTİR, MÜZAKERE EDİLECEKTİR"

Bilgin, Merkez Bankasının 2022 yılı için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu belirterek, hükümetin zam teklifini paylaştı:

"2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelersin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz."


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