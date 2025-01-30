Honda ve Nissan güç kaybediyor! Birleşme kaçınılmaz oldu

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Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. küresel araç satışlarının 2024 yılında durgunlaştığını ya da düştüğünü görerek, ikilinin birleşmesi ve azalan pazar paylarını durdurması gerektiğinin altını çizdi.

Honda'nın satışları geçen yıl yüzde 4,6 düşüşle 3,8 milyon adede gerilerken, üretim yüzde 11 düşüşle 3,7 milyon araca geriledi. Küçük Japon rakibi Nissan'ın satışları 12 aylık dönemde yüzde 0,8 azalarak 3,3 milyona gerilerken, üretim yüzde 8,7 düşüşle 3,1 milyon adede geriledi.



Her bir otomobil üreticisi tarafından Perşembe günü açıklanan yıllık veriler, Honda'nın Nissan'ı bünyesine katarak neden ölçek oluşturmak istediğini pekiştirdi; bu anlaşma, en azından teoride, dünya otomobil endüstrisinin en üst seviyelerinde rekabet edebilecek yeni bir küresel ağır sıklet yaratacak.

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ÇİNLİ BYD İLE MÜCADELE EDEMİYORLAR

İkili tek başlarına Çin'in devi BYD Co. tarafından geçen yıl satılan 4,3 milyon otomobille boy ölçüşemiyor, ancak birlikte bir şansları olabilir.

Honda ve Nissan Aralık ayında her iki markayı tek bir holding altında birleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Mitsubishi Motors Corp. da katılmaya karar verirse, üçlü 2024'te toplu olarak yaptıkları gibi her yıl yaklaşık 8 milyon otomobil satma kapasitesine sahip olacak.

Bu tür rakamlar üçlüyü geçen yıl 10,8 milyon otomobil satan Toyota Motor Corp. ya da 9 milyon otomobil satan Volkswagen AG'nin yakınına getirecek.

Ancak ortaklığın tamamlanmış bir anlaşma olduğu söylenemez. Nissan'ın mali krizi göz önüne alındığında Honda, her iki tarafta da istikrarın her türlü ittifak için bir ön koşul olduğunu açıkça belirtti. Nissan'ın operasyonlarını düzene sokmak için halihazırda açıkladığı hamlelerin yeterli olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var.

NISSAN ÇOK ZOR DURUMDA



Nissan'ın ABD'deki bir çift montaj fabrikasında vardiyalı çalışmayı ortadan kaldırma ve işten çıkarmalar yoluyla saatlik personel sayısını azaltma planları, kapsamlı stratejisinin bir örneğini oluşturdu, ancak fabrikaları kapatmayı açıkça reddetmesi Honda'yı yatıştırmayı zorlaştırabilir.



Hem Nissan hem de Honda'nın yerel oyuncuların yanı sıra Tesla ile yoğun bir rekabet içinde olduğu Çin'de, Nissan'ın satışları geçen yıl yüzde 12 düşerken, üretim yüzde 14 azaldı. Honda ise üretimde yüzde 35 ve satışlarda yüzde 30 düşüşle daha kötü bir performans sergiledi.

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RENAULT DA DEVREYE GİRDİ



Bu arada Nissan'ın yüzde 36'sına sahip olan Fransız otomobil üreticisi Renault SA'nın temsilcileri bu hafta Japonya'ya giderek ortaklıkla ilgili endişelerini dile getirdi ve Renault'nun hisselerinin değerinin tam olarak tanınmasını istediklerini ifade etti.

Kasım ayında, felaketle sonuçlanan üç aylık bilançosunun ardından Nissan 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı planladığını açıkladı. ABD ve Çin'deki zayıf satışlar, otomobil üreticisini 31 Mart'ta sona erecek 12 aylık dönem için yıllık kâr görünümünü yüzde 70 oranında düşürmeye zorladı.