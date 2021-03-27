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Honda fabrikası Habaş’ın oldu

27.03.2021 - 09:50
Honda fabrikası Habaş’ın oldu | Ekonomi Haberleri

Uzun yıllardır Türkiye’de üretim faaliyeti gerçekleştiren Japon üretici Honda’nın Gebze’deki fabrikasının yeni sahibi Habaş Topluluğu oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 1992’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve 1997’den beri Gebze’de üretim yapan Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile anılan tesisteki üretimini 2021 yılı itibariyle durduracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra, uzun bir süredir fabrikanın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyordu. Honda Türkiye AŞ tarafından cuma günü yapılan açıklama ile birlikte fabrikanın yeni sahibi belli oldu. Honda Türkiye Fabrikası için Habaş Topluluğu’na devredilmek üzere anlaşıldığını duyurdu.

TARİH EYLÜL 2021

Japon üreticiden yapılan açıklamada, “Honda Türkiye AŞ, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir” denildi.

YILLIK KAPASİTESİ 38 BİN ADETTİ

İLK olarak 1997 yılında Gebze’deki fabrikasında üretime başlayan Honda Türkiye bu fabrikada Civic modelini üretiyordu. Yıllık 38 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın çalışan sayısı ise 770 kişiydi. Honda buradaki üretimini durduracağını 2019 yılında yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Bu açıklamada 2021 yılı itibariyle Gebze’deki fabrikada Civic üretiminin tamamen duracağını ve Japon markanın yalnızca pazarlama faaliyetleri ile Türkiye’de kalmaya devam edeceği belirtilmişti.

FABRİKANIN YENİ SAHİBİ KİM?

YÜZDE 100 yerli sermayeye sahip olan Habaş Topluluğu, 1956 yılında kurulmuş ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İlk olarak “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan topluluk, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğu.


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