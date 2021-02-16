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Hollanda ekonomisi 2020 yılında küçüldü

16.02.2021 - 17:29
Hollanda ekonomisi 2020 yılında küçüldü | Ekonomi Haberleri

Hollanda ekonomisi 2020 yılında yüzde 3,8 daralarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı yaşadı.

Hollanda İstatistik Bürosu'nun (CBS) öncü verilere göre, 2019'da yüzde 1,7 büyüyen Hollanda ekonomisi geçen yıl salgının etkisiyle bir önceki yıla göre 3,8 daraldı.

Açıklamada 2020'nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,8 yükselişe rağmen yıllık 3,8'lik daralma gerçekleştiği kaydedildi. Ekonomideki daralmanın yarısından fazlasının, Kovid-19 krizi sürecinde yaşanan "hane halkı tüketim harcaması"ndaki yüzde 6,6'lık keskin düşüşle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yatırım ve ticaret dengesinde de keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı ve 2020'de işsizliğin de 57 bin kişi arttığına vurgu yapıldı.

CBS başekonomisti Peter Hein van Mulligen, açıklanan rakamlara ilişkin olarak "Durum bundan çok daha kötü olabilirdi." yorumunu yaptı. Ticaret, ulaşım, yiyecek-içecek ve depolama endüstrisi, işletme hizmetleri endüstrisi ve sağlık sektöründeki düşük üretimin, yaşanan rekor küçülmede büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

En son sert düşüşün gerçekleştiği 2009 yılı finansal krizindeki daralmanın yüzde 3,7 olduğu hatırlatıldı.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DE DE SERT DÜŞÜŞLER AÇIKLANMIŞTI

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Alman ekonomisi yeni tip koronavirüsün sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülmüştü.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) salgında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı düşürmesiyle 2020'de yüzde 9,9 daralmaya neden olduğunu açıklamıştı.


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