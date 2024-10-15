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Hizmet üretim endeksinde azalış

Güncelleme Tarihi:

#Hizmet#Sanayi#TÜİK
Hizmet üretim endeksinde azalış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:44

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azalırken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 düşerken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 yükseliş gösterdi.

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#Hizmet#Sanayi#TÜİK

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