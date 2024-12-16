×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Hizmet#Üretim#Big Para
Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 10:23

Hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2 düşerken aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 arttı, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hizmet#Üretim#Big Para

BAKMADAN GEÇME!