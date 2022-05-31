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Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 83 arttı

31.05.2022 - 11:07
Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 83 arttı | Ekonomi Haberleri

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 83,27, aylık yüzde 4,95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,60 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 103,76 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 103,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 71,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 180,49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 44,77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 62,76 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 4,65 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,61, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,74, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,01 artış gerçekleşti.

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YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 22,43, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,67, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 38,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 180,49, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 129,12, posta ve kurye hizmetleri yüzde 109,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde aylık en düşük artış; veterinerlik hizmetlerinde yüzde 0,40, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 0,50, depolama ve destek hizmetlerinde (taşımacılık için) yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 15,80, bilgi hizmetleri yüzde 9,61, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 


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