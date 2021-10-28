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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

28.10.2021 - 11:04
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,32 azaldı, yıllık yüzde 31,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,32 azalış, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,88, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 31,3 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,18 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,86, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 114,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 19,76, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,61 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 2,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,55, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,9 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,69 artış gerçekleşti.

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Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 6,83 ile telekomünikasyon hizmetlerinde oldu. Bunu büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,81, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 11,62 ile takip etti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 114,82, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 82,23, taşımacılık için depolama ve destek hizmetleri yüzde 52,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA AYLIK ARTIŞ PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE

Aylık H-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Eylülde H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 13,89, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11, konaklama hizmetlerinde yüzde 10,37 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 22,78, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9,41, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 6,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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