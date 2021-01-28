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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

28.01.2021 - 11:10
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 0,57, yıllık bazda yüzde 22,12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin verilerinin geçen yılın aralık ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, Aralık 2020'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,57, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış kaydetti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,88, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,15, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,58, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,36 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46 azalış gösterdi.

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Bir önceki aya göre bakıldığında endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,18, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,75, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,84 arttı, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,08, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,15 azaldı.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 66,69, depolama ve destek hizmetlerinde yüzde 50,31, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 36,02 artış görüldü.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9,57, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,23 azalış kaydedildi. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,39, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 3,9, istihdam hizmetleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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