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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 55 arttı

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#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi#TÜİK#Big Para
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 55 arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 10:21

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,24, yıllık bazda yüzde 55,34 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,1, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,36 azalırken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 arttı.

 

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#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi#TÜİK#Big Para

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