×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 53,4 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Hizmet#Üretici#Big Para
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 53,4 arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 10:42

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık yüzde 0,76 azalırken yıllık yüzde 53,44 arttı.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 gerilerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 48,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hizmet#Üretici#Big Para

BAKMADAN GEÇME!