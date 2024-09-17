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Hizmet ihracatı artış gösteriyor

17.09.2024 - 10:20 | Son Güncelleme :
Hizmet ihracatı artış gösteriyor | Ekonomi Haberleri

Hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalat ise 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında %19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında %15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI %68,9 İLE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ ALDI

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022 yılında %74,2 iken 2023 yılında %68,9 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022 yılında %8,4 olan payı 2023'te %9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada %7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

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TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2023 YILINDA 38 MİLYAR 930 MİLYON DOLAR OLDU

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te %10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre %43,0 artarak 4 milyar 252 milyon dolar oldu. 

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK %44,7 PAY İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında %47,3 iken 2023 yılında %44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022 yılında %18,9 iken 2023'te %19,0 oldu. Hizmet ithalatındaki payı %10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023 yılında da üçüncü sırada yer aldı. 

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. İthalatta 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

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Avrupa Birliği ülkeleri 2023 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, %38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise %45,0'ı Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı. 

HİZMET İHRACATINDA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI

Hizmet ihracatında 2023 yılında toplam ihracatın %29,3'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında %12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada %10,1'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023 yılında %8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve %8,2'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.


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