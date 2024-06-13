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Hissedarlar Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı

13.06.2024 - 11:29 | Son Güncelleme :
Hissedarlar Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı | Ekonomi Haberleri

Tesla CEO'su Elon Musk'un maaşını ve emeklilik haklarını içeren 56 milyar dolarlık bir paket hissedarlar tarafından oylandı. Musk'ın maaş paketi daha önce bir hakim tarafından iptal edilmişti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Elektrikli araç şirketi Tesla'nın hissedarları, şirketin CEO'su Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı. AFP'deki habere göre Musk, oylamanın sonuçlanmasından önce sosyal medya platformu X'teki bir gönderide milyarlarca dolarlık maaş paketini geniş marjlarla onaylamak için hissedarların oy kullandıklarını söyledi. Musk, 56 milyar dolar değerindeki maaş paketini onaylama kararlarına ve Tesla'nın ana merkezini Delaware'den Teksas'a taşıma planına atıfta bulunarak "Her iki Tesla hissedar kararı da şu anda büyük farklarla kabul ediliyor!" yazdı.

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Resmi oylama sonuçları henüz açıklanmadı ve Tesla'nın yıllık hissedar toplantısının Perşembe öğleden sonra yapılması planlanıyor.

Tesla, hissedarları Musk'un dev tazminat paketini onaylamaya ikna etmek için kampanya yürüttü. Hissedarlar Mart 2018'de ezici bir çoğunlukla Musk'ın tazminat planını destekledi ancak 2024 Ocak ayında ABD'nin Delaware eyaletinden bir hakim tarafından plan iptal edildi.


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