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Hisarcıklıoğlu: “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz”

13.05.2024 - 17:36 | Son Güncelleme :
Hisarcıklıoğlu: “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz” | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enflasyonla mücadele tüm Türkiye’nin birinci önceliği olmalı ve bütçe disiplini bu mücadeleyi desteklemelidir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu şunları enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye’nin birinci önceliği olması ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Doğru yönde atılan bir adımdır. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir. Açıklanan tasarruf ve verimlilik paketinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


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