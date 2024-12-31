Hindistan ve Çin’den Türkiye’de ortak yatırım

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İstanbul’un plastik sektöründe küresel bir çekim merkezi haline dönüştüğünü ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Çin ve Hindistan’dan özel heyetlerin Türkiye’ye geldiğini ve 22 firmanın üst düzey yöneticilerinin Türk firmaları ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu heyetlerin Türk firmaları ile ortak yatırım arayışında olduğunu kaydeden Eroğlu, önümüzdeki dönemde yeni yatırım haberlerinin gelebileceğini söyledi.

ABD’deki seçimler ve Avrupa Birliği’nin korumacı tedbirleri gibi gelişmelerin Türk firmaları ile işbirliklerini cazip hale getirdiğini söyleyen Eroğlu, “PAGEV olarak en büyük hassasiyetimiz Türkiye’deki yerli üretim. Ne bir Amerikalı ne bir Avrupalı ne de bir Uzakdoğulu bizi sadece bir pazar olarak görsün. Türkiye büyük bir sanayi kültürüne ve bu bölgede en güzel iş yapma kapasitesine sahip ülke. Eğer ölçek yaratmak istiyorlarsa yani dünya çapında bir ölçeğin temelini Türkiye’de birlikte atalım, ortak çalışalım diyorlarsa biz varız. Biz her zaman bu anlamda Türkiye’yi küresel bir merkez yapmak istiyoruz” dedi.