Hileli yağ ve peynir üreten üç firma daha tespit edildi

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Açıklanan yeni listede şu firmalar ve ürünleri yer aldı:

‘SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti’ firmasının ‘Doğal Ürünler Efe Organic’ markasıyla sattığı 5 litrelik zeytinyağı. Bakanlık bu ürüne tohum yağı karıştırıldığını tespit etti. Aynı markanın ‘Edremit Gömeç’ markasıyla sattığı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da hem ‘daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı’ hem de yine ürüne ‘tohum yağı karıştırıldığı’ tespit edildi. ‘Kelebek Süt ve Gıda San. Ltd. Şti’nin ‘Göller Yaylası’ markasıyla sattığı ‘yarım yağlı taze eritme tost peynirinde’ yağ oranının düşük olduğu belirlendi. ‘Moni Süt ve Süt Ürünleri’ firmasının da ‘Günay’ markasıyla sattığı tost peynirinde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi.