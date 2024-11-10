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Hileli yağ ve peynir üreten üç firma daha tespit edildi

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Hileli Yağ Ve Peynir#Hileli Ürün
Hileli yağ ve peynir üreten üç firma daha tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 04:00

TARIM ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ürünlerin sayısının 132’ye, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısının 737’ye çıktığını duyurdu.

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Açıklanan yeni listede şu firmalar ve ürünleri yer aldı:

‘SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti’ firmasının ‘Doğal Ürünler Efe Organic’ markasıyla sattığı 5 litrelik zeytinyağı. Bakanlık bu ürüne tohum yağı karıştırıldığını tespit etti. Aynı markanın ‘Edremit Gömeç’ markasıyla sattığı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da hem ‘daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı’ hem de yine ürüne ‘tohum yağı karıştırıldığı’ tespit edildi. ‘Kelebek Süt ve Gıda San. Ltd. Şti’nin ‘Göller Yaylası’ markasıyla sattığı ‘yarım yağlı taze eritme tost peynirinde’ yağ oranının düşük olduğu belirlendi. ‘Moni Süt ve Süt Ürünleri’ firmasının da ‘Günay’ markasıyla sattığı tost peynirinde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi.

 

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Hileli Yağ Ve Peynir#Hileli Ürün

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