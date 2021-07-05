Hibrit modellerle büyüme | Ekonomi Haberleri

Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye’de faaliyet gösterdiği en başarılı yarı yılını tamamladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Suzuki’nin, Türkiye’de pazara sunduğu hibrit ürün ailesi, hibrit araçlar satış sıralamasında da 2021 yılının ilk yarısında üst sıralarda yer aldı.

Segmentinde hibrit lideri olan Swift Hibrit, ODD verilerine göre, yılın ilk 6 ayında da 637 adet ile B-Hatcback segmentinde yüzde 78’lik paya ulaştı ve lider hibrit modeli oldu. Vitara Hibrit de yılın ikinci çeyreğinde 454 adetle yüzde 23’lük pazar payı aldı. B-SUV hibritler arasında zirveye çıktı.

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