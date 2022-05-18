Henkel'den ilk çeyrekte 5,3 milyar Euro'luk satış | Ekonomi Haberleri

Henkel, 2022'nin ilk çeyreğinde, çok zorlu bir pazar ortamında Grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 5,3 milyar Euro'ya çıkardı. Organik satışlar, çok güçlü bir fiyatlandırma performansının etkisiyle yüzde +7,1 oranında önemli ölçüde arttı.

Henkel CEO'su Carsten Knobel görüşlerini, "Güçlü satış performansı, büyüme gündemimizin yanı sıra, dünya genelindeki çalışanlarımızın bağlılığının bir kanıtıdır ve bunun için çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Son derece zor koşullara rağmen, ‘Amaca Yönelik Büyüme’ için net stratejimizle ilerliyoruz. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, mobilite, bağlanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gelecekteki trendlere net bir şekilde odaklanarak çok sayıda kilit endüstride yenilikçi çözümler sunan global bir liderdir. Henkel Tüketici Markaları’nı oluşturmak için tüketici iş birimlerimiz olan Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care’i birleştirerek, yaklaşık 10 milyar Euro'luk satışla çok kategorili bir platform kuruyoruz. Tüketici Markaları İş Birimimizi en geç 2023 yılının başlarında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu bize portföyümüzün optimizasyonunu daha tutarlı bir şekilde yönlendirmek ve işlerimizi daha yüksek bir büyüme ve marj profiline taşımak için daha geniş bir temel sunacak." şeklinde belirtti.

Henkel 2022 mali yılında Grup düzeyinde organik satış büyümesinin yüzde +3,5 ile +5,5 arasında olmasını bekliyor.

YAPIŞTIRICI TEKNOLOJİLERİ SATIŞ PERFORMANSI

Yapıştırıcı Teknolojileri'nin tüm iş alanları, ilk çeyrekte elde edilen satış büyümesine katkıda bulundu. Bölgesel dağılıma bakıldığında, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin, gelişmekte olan pazarlarda çift haneli yüzde oranlarında organik satış büyümesi ortaya koyduğu görüldü. Gelişmiş pazarlardaki organik satış büyümesi, Kuzey Amerika bölgesi satışlarındaki çift haneli artışın da etkisiyle genel olarak güçlü seyretti.

BEAUTY CARE SATIŞ PERFORMANSI

2022'nin ilk çeyreğinde Tüketici iş alanındaki organik satış performansı, açıklanan portföy tedbirleri nedeniyle, bir önceki yılın ilk çeyreğinin altında seyretti. Portföy tedbirleri, gelecekte ana işler arasında yer almayacak faaliyetlerin durdurulmasını da kapsıyor. Satış büyümesi ilk çeyrekte gelişmekte olan pazarlarda genel olarak iyiydi. Gelişmiş pazarlarda ise organik satış performansı genel olarak bir önceki yılın seviyesinin altındaydı.

ÇAMAŞIR VE EV BAKIM SATIŞ PERFORMANSI

Çamaşır Bakım iş alanı, ilk çeyrekte, esas olarak performans deterjanları ve yumuşatıcı kategorilerinin kayda değer ölçüde gelişmesinden kaynaklanan önemli organik satış büyümesi sağladı. Gelişmekte olan pazarlarda, her ikisi de çift haneli yüzde aralığında artışlar kaydeden Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinin katkıları sayesinde ilk çeyrekte çift haneli organik satış büyümesi elde edildi. Organik satış gelişimi, Kuzey Amerika'daki iyi performans ve Asya-Pasifik bölgesinin gelişmiş pazarlarındaki çift haneli büyümenin etkisiyle gelişmiş pazarlarda genel olarak olumluydu.

HENKEL GRUP İÇİN ÖNGÖRÜ

Henkel Yönetim Kurulu, 2022'nin ilk üç ayındaki iş geliştirme ve yılın geri kalanındaki iş performansına ilişkin mevcut varsayımlara, özellikle ham madde ve lojistik hizmetleri maliyetlerindeki önemli artışa ve Rusya'daki ticari faaliyetlerden çıkma kararıyla bağlantılı etkilere dayanarak, 2022 mali yılı için hedefini güncelledi.

Genel olarak beklenen daha güçlü satış büyümesi, esas olarak, Henkel'in şu anda organik satış büyümesinin yüzde +8,0 ila +10,0 arasında (daha önceki öngörü: yüzde +5,0 ile +7,0 arasında) olmasını beklediği Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi sayesinde -daha yüksek ham madde ve lojistik maliyetlerinin yansıtılmasıyla- gerçekleşecektir. Beauty Care ve Çamaşır & Ev Bakım iş birimlerinde organik satış büyümesi beklentileri değişmeden kalmaktadır. Beauty Care için organik satışların yüzde -5,0 ile -3,0 arasında bir oranda değişim göstermesi bekleniyor. Açıklandığı üzere bu düşüş, portföyü iyileştirmek üzere hali hazırda kararı alınan ya da uygulamaya koyulan tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Portföy tedbirleri, gelecekte ana işler arasında yer almayacak faaliyetlerin durdurulmasını da kapsıyor. Henkel, Çamaşır ve Ev Bakım için organik satışlarda yüzde +2,0 ile +yüzde 4,0 arasında büyüme beklemeye devam ediyor. Henkel'in Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı ışığında, bu ülkeler ikinci çeyrekten itibaren Henkel'in organik satış ve büyüme rakamlarından hariç tutulacaktır.

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