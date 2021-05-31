Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yılın birinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

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Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, "Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadelerine yer verdi.

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