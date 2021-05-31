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"Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek"

31.05.2021 - 14:05
"Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yılın birinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

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Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, "Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadelerine yer verdi.


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