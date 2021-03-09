"Hedefimiz ülkemizi dünyanın teknoloji merkezi haline getirmek"

Bakan Varank, "Hedefimiz; tüm sektörle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme. Hedefimiz; tüm sektörle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bile bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi, hedefe ulaşmamıza darbe vurur" dedi.

Bakan Varank, "(Sanayi İşbirliği Programı) Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje sayesinde elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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