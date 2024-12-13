×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Hedef Kıbrıs’ta 14 bin konut

Güncelleme Tarihi:

#KUZEY Kıbrıs#Türk Gayrimenkul Firmaları#Eden Projects
Hedef Kıbrıs’ta 14 bin konut
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 04:00

KUZEY Kıbrıs, son dönemde dövizle kira getirisi ve yatırımların geri dönüş süresinin kısa olmasıyla 72 ülkeden yatırımcı çekerken, Türk gayrimenkul firmalarının da bölgeye ilgisi arttı.

Haberin Devamı

Antalya merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Geçitkale’de büyük bir projeye başlayacağını açıkladı. Aralarında Serveroğlu ve Fenercioğlu’nun da bulunduğu 5 inşaat grubu tarafından kurulan Eden Project’in Kuzey Kıbrıs’taki ilk projesi olan Eden Corners, 720 konuttan oluşacak. Projenin ilk etabı 2026 sonunda teslim edilecek. Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, Kıbrıs’ta kendi mülkleri olan 200 Kıbrıs dönümü arazi üzerinde 5 yıl içinde 6 projeyle 14 bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini, 5 yıl içinde Kıbrıs’ın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olmayı istediklerini dile getirdi. 

Altan, “Burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız” dedi. Geçitkale’de yükselecek ilk proje Eden Corners’ta daireler 45 bin 300 sterlin ile 110 bin 300 sterlin arasında fiyatlarla satışa sunulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KUZEY Kıbrıs#Türk Gayrimenkul Firmaları#Eden Projects

BAKMADAN GEÇME!