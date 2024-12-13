Hedef Kıbrıs’ta 14 bin konut

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Antalya merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Geçitkale’de büyük bir projeye başlayacağını açıkladı. Aralarında Serveroğlu ve Fenercioğlu’nun da bulunduğu 5 inşaat grubu tarafından kurulan Eden Project’in Kuzey Kıbrıs’taki ilk projesi olan Eden Corners, 720 konuttan oluşacak. Projenin ilk etabı 2026 sonunda teslim edilecek. Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, Kıbrıs’ta kendi mülkleri olan 200 Kıbrıs dönümü arazi üzerinde 5 yıl içinde 6 projeyle 14 bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini, 5 yıl içinde Kıbrıs’ın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olmayı istediklerini dile getirdi.

Altan, “Burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız” dedi. Geçitkale’de yükselecek ilk proje Eden Corners’ta daireler 45 bin 300 sterlin ile 110 bin 300 sterlin arasında fiyatlarla satışa sunulacak.