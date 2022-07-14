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Heathrow’da yolcu sayısına sınırlama

14.07.2022 - 09:17 | Son Güncelleme :
Heathrow’da yolcu sayısına sınırlama | Ekonomi Haberleri

Pandeminin ardından seyahat sıklığının ve yolcu sayısının artmasıyla ortaya çıkan sorunları çözmekte zorlanan İngiltere’nin başkenti Londra’daki en büyük havalimanı Heathrow’un yönetimi, hava yolu şirketlerine bu yaz için yeni bilet satışı yapmamaları talebinde bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılan açıklamada, havalimanını kullanacak günlük giden yolcu sayısının 100 binle sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edildi. Söz konusu kısıtlamanın 11 Eylül’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Heathrow Havalimanı Üst Yöneticisi John Holland-Kaye yaptığı değerlendirmede, son haftalarda giden yolcu sayısının günlük 100 bin kişiyi geçtiğini söyleyerek “Çalışma saatlerinin kabul edilemez sürelere ulaştığı, kuyrukların uzadığı, yardıma ihtiyacı olan yolculara desteğin geciktiği, valizlerin yolcularla birlikte hareket etmediği, düşük dakikliğin olduğu ve son dakika iptallerinin yaşandığı anları görmeye başladık. Değerlendirmemize göre, saha görevlileri ve havayolu şirketlerinin yaz aylarında hizmet verebilecekleri günlük yolcu sayısı 100 binin üzerinde olamaz” dedi.

İngiltere’de binlerce kişi hava yolları ve havalimanlarındaki çalışan sayısındaki yetersizlik ve yoğunluk nedeniyle son dakika iptalleriyle ya da uzun rötarlarla karşılaşıyor. Sürecin nedeni olarak ise salgın döneminde çalışanlarını işten çıkaran hava yolu şirketlerinin, artan seyahat talebini karşılayabilecek yeterli elemanı istihdam etmekte gecikmesi gösteriliyor. Heathrow Havalimanı salgın öncesinde günlük 110 bin ila 125 bin giden yolcuya hizmet verebiliyordu.


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