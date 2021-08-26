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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan SDR açıklaması

26.08.2021 - 14:55
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan SDR açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da  program ilişkisine girilmemiştir. IMF SDR imkânı, tüm üye ülkelerin  kullanımına açılmış bir kaynaktır." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı  ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir. 

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri  desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR  tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla  ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında  rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına  karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine  girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir  kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla  birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip  edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF’nin internet  sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right)  ulaşılabilmektedir."


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