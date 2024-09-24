×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ABD'de kıdemli fon yöneticileri ile kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Mehmet Şimşek#Citibank
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşekten ABDde kıdemli fon yöneticileri ile kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 09:27

ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistlerinin yer aldığı Citibank'ın ev sahipliğindeki toplantılarda Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde en büyük diplomatik etkinliklerden biri olarak değerlendirilen ve üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulunda bazı liderlerle görüşüp 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya gelirken, Bakan Şimşek de yatırımcı toplantıları yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şimşek, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı yatırımcı toplantısına katıldı. Toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı.

Haberin Devamı

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

- Şimşek, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurguladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Toplantıya, ABD ve Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.

Bakan Şimşek'in ABD'de bugün de yatırımcı toplantılarına devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Mehmet Şimşek#Citibank

BAKMADAN GEÇME!