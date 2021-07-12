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Hazine 3 ihale ve 2 kira sertifikası satışı yapacak

12.07.2021 - 08:46
Hazine 3 ihale ve 2 kira sertifikası satışı yapacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikası satışı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü düzenlenecek ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da olacak. Çarşamba günü de devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.

İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.


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