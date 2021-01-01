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Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

01.01.2021 - 11:41
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 114,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 97 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 114,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 97 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 25,4 milyar lira, şubatta 40,4 milyar lira, martta 31,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın ocak-mart 2021 dönemi iç borçlanma stratejisinde, ocak ayında 37,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25,4 milyar liralık, şubatta 45,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40,4 milyar liralık, martta da 31,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 31,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

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Ocak ayındaki iç borçlanmanın 24,4 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubat iç borçlanmasının 37,7 milyar lirasının piyasadan, 1,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan, mart iç borçlanmasının 30 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 13 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ocakta 39,1 milyar liralık, şubatta 51,6 milyar liralık, martta da 68 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 44,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların ocakta 13,8 milyar lira, şubatta 11,1 milyar lira ve martta da 36,7 milyar lira olması öngörülüyor.


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