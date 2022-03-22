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Hazine 14,5 milyar TL borçlandı

22.03.2022 - 16:48
Hazine 14,5 milyar TL borçlandı | Ekonomi Haberleri

Hazine, 4 yıl vadeli tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 14,5 milyar TL borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı borçlanma programını tamamladı. Bakanlık, 4 yıl vadeli tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 14,5 milyar TL borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 8,78 milyar TL’lik teklife karşılık 3,09 milyar TL net satış gerçekleştirdi.


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