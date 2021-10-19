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Hazine 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

19.10.2021 - 17:04
Hazine 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 914 milyon 500 bin lira tutarında sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, 1 milyar 914 milyon 500 bin lira tutarında, 20 Ekim 2021 valörlü, 18 Ekim 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.


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