Havalimanı yolcusu 155 milyonu aştı | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-ekim dönemi verilerine ilişkin iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin; iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirtti; üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.6 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız, geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45.7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda ocak-ekim döneminde; iç ve dış hatlarda toplam 351 bin 465 uçak trafiği olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 53 milyon 546 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.

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