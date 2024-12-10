Hava yolcusu sayısı 2025'te beş milyarı aşacak

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Küresel havacılık kuruluşu IATA Salı günü yaptığı açıklamada, hava yolu yolcu sayısının gelecek yıl ilk kez beş milyarı geçeceğinin ve sektör gelirlerinin trilyon dolar sınırını aşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yolcu sayısının 2025 yılında 5,2 milyara ulaşması bekleniyor... Yolcu sayısı ilk kez beş milyar sınırını aştı." denildi.

Toplam sektör gelirlerinin ise petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 1,007 trilyon dolar olarak tahmin edildiği belirtilerek, "Sektör gelirlerinin ilk kez 1 trilyon doları aştığı" ifade edildi.