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Halkbank'tan 300 milyon dolarlık dış finansman

13.06.2024 - 10:16 | Son Güncelleme :
Halkbank'tan 300 milyon dolarlık dış finansman | Ekonomi Haberleri

Halkbank, 300 milyon dolar tutarında bir dış finansman sağladığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Halk Bankası olarak dış finansman kaynak temini kapsamda, uluslararası bir bankadan 300 milyon USD tutarında, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde sayılabilecek bir dış finansman sağlanmıştır." denildi.

Halkbank, dış finansman kaynak teminine yönelik çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.


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