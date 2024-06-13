Halkbank'tan 300 milyon dolarlık dış finansman | Ekonomi Haberleri

Halkbank, 300 milyon dolar tutarında bir dış finansman sağladığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Halk Bankası olarak dış finansman kaynak temini kapsamda, uluslararası bir bankadan 300 milyon USD tutarında, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde sayılabilecek bir dış finansman sağlanmıştır." denildi.

Halkbank, dış finansman kaynak teminine yönelik çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

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