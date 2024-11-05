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Halkalı-Kapıkule hattı 2025’in sonunda hazır

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#HALKALI-Ispartakule#Demiryolu Hattı#TBM-1 Işık Görme Töreni
Halkalı-Kapıkule hattı 2025’in sonunda hazır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 04:00

HALKALI-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu hatta yüzde 74 ilerleme sağladıklarını, çalışmanın tamamını 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Bakan Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu İpekyolu Projesi kapsamında yapımı devam eden ve Marmaray’ın devamı olarak, toplam 229 kilometre uzunluğunda planlanan Halkalı–Ispartakule–Çerkezköy–Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın, 8.4 kilometrelik etabını oluşturan Halkalı-Ispartakule Hattı’nın ışık görme törenine katıldı.

Halkalı-Kapıkule hattı 2025’in sonunda hazır

YOLCULUK 1.5 SAATE DÜŞECEK

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın, Asya ile Avrupa arasında en kısa, en güvenli ve en ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi’nin en önemli hattı olduğunu belirterek, Kapıkule–Çerkezköy etabının 153, Çerkezköy–Ispartakule etabının da 67 kilometre ve Ispartakule-Halkalı etabı 8.4 kilometre olmak üzere olmak üzere toplam 3 etaptan oluştuğunu belirtti. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, “Kapıkule–Halkalı arasındaki yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saatten 3.5 saate düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

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ESENYURT VE BAHÇEŞEHİR

Söz konusu hatta yüzde 74 ilerleme sağladıklarını, çalışmanın tamamını 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, özetle şunları söyledi: “Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla İstanbul’u, mevcut Halkalı İstasyonu’ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz. Halkalı–Çerkezköy Demiryolu hattımız, uluslararası demiryolu ağımızın önemli bir parçası olacak. Marmaray’ın devamı olarak, Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Esenyurt ve Bahçeşehir ilçeleri İstanbul’un raylı sistem ağına kavuşacak.”

 

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#HALKALI-Ispartakule#Demiryolu Hattı#TBM-1 Işık Görme Töreni

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